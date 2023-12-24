Сойдет первая Рождественская звезда: когда нужно садиться за стол на Сочельник

Сегодня 24 декабря отмечают Сочельник, день перед Рождеством. С давних времен существуют определенные традиции и народные поверья на этот день.

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Более двух тысяч лет назад в Сочельник на небе появилась Вифлеемская звезда, которая, по библейскому преданию, известила мир о появлении младенца-Спасителя.

UAportal рассказывает, когда нужно садиться за стол в этот день. В частности, сегодня за стол следует садиться, когда сойдет первая Рождественская звезда. Однако это нельзя делать в красной одежде согласно народным приметам.

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Кроме этого, в сочельник существует несколько запретов, а именно в этот день нельзя ругаться, спорить, повышать голос, заниматься тяжелой работой, шитьем, рукоделием, отказывать в помощи.

В сочельник стоит пойти в храм на службу, а вечером собраться за праздничным столом всей семьей. Стол нужно накрыть белой скатертью, а на него положить сено, поскольку оно символизирует ясень, у которой родился Иисус.

Также на стол нужно поставить 12 блюд, обязательно – кутью и компот из сухофруктов. Согласно народным приметам, нужно попробовать все блюда, чтобы не остаться голодным на весь год.

Напомним, мы рассказали, какие блюда нужно приготовить на сочельник. В частности, 12 постных блюд, символизирующих 12 месяцев в году.

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