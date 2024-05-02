Сок этого овоща может помочь снизить давление: исследование ученых

Ученые из имперского колледжа Лондона выяснили, что свекольный сок может снижать кровяное давление. В исследовании приняли участие 15 здоровых людей с нормальным АД. Им давали либо обычный свекольный сок, содержащий нитраты, либо сок свеклы, из которой нитраты удалили.

Участники не знали, какой они пьют сок. Измерение давления проводилось через 30 минут, 1 час и 24 часа после употребления сока. Об этом пишет ua-novosti.info.

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Результаты:

Сок с нитратами снизил систолическое давление на 5,2 мм рт. ст. в течение 30 минут.

Через 1 час этот эффект снизился, а через 24 часа его не наблюдалось.

Важно:

Исследование было небольшим, поэтому для окончательных выводов требовались дополнительные исследования.

Свекольный сок может обладать и другими полезными свойствами для здоровья, нуждающимися в изучении.

Как употреблять свекольный сок:

Можно пить свежевыжатый сок или купить готовый.

Рекомендованная доза – 250 мл в день.

Перед употреблением рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно людям с определенными заболеваниями.

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