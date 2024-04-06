Солнечное затмение 8 апреля может привести к резким изменениям в поведении птиц

Ученые отметили интересное явление, связанное с чрезвычайным событием – полным солнечным затмением 8 апреля, которое будут наблюдать миллионы людей.

Отдельная группа исследователей из Корнельской лаборатории орнитологии сосредоточит свое внимание на животных, в частности птицах, летучих мышах и насекомых. Они заинтересованы в изучении поведения этих животных при затемнении, поскольку прошлые наблюдения показали странные изменения в их активной жизни, пишет IFLScience.

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Эндрю Фарнсворт, старший автор исследования поведения летающих животных, заметил, что во время предварительного затемнения они заметили уменьшение количества летающих насекомых и птиц, но совсем не наблюдали типичную схему их движения ночью.

Следующее затмение позволит им подтвердить и расширить свои выводы. Они планируют использовать метеорологические радиолокационные станции для измерения воздушной активности животных при затемнении, что поможет понять, как они реагируют на изменения освещенности.

Кроме того, в ходе этого мероприятия общественные научные проекты, такие как Solar Eclipse Safari, призывают людей наблюдать за поведением животных и собирать данные, что может открыть новые возможности для понимания взаимодействия животных с окружающей средой.

Ранее ученые заметили странное поведение животных во время солнечных затмений: прячутся или начинают спариваться.

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