Солнечные вспышки привели к магнитным бурям: опасные даты

На днях было зафиксировано несколько солнечных вспышек класса M и CME. Прогнозы указывают на потенциальные геомагнитные возмущения уже скоро.

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Солнечная активность выросла до умеренного уровня, отмеченная несколькими вспышками класса M за последние 24 часа до 00:30 UTC 25 декабря 2023 года.

Перед началом января, по данным центра Meteoagent, произойдет три геомагнитных шторма "оранжевого уровня". Магнитные бури будут иметь К-индекс 4.

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Есть ли магнитные бури сегодня

Согласно прогнозу, 26 декабря сила геомагнитных колебаний незначительна – всего три балла, а 27 и 28 декабря следует ожидать усиления штормов до 4 баллов (оранжевый уровень). Повторение такой магнитной бури произойдет 30 декабря.

Календарь магнитных бурь на конец декабря:

Как пережить магнитные бури

Если по прогнозам магнитная буря будет мощной, лучше заранее принять меры по защите своего здоровья. Будьте осторожны с физическими нагрузками. Во время магнитной бури лучше избегать интенсивных физических нагрузок, чтобы не перегружать сердце.

Пейте достаточно воды. Магнитная буря может привести к обезвоживанию, поэтому важно пить достаточное количество воды, чтобы поддерживать водный баланс в организме.

Употребляйте продукты, богатые магнием. Магний помогает организму противостоять воздействию магнитной бури. К продуктам, богатым магнием, относятся орехи, семена, сухофрукты, бобовые, зеленые листовые овощи.

Используйте успокаивающие средства. Если вы испытываете ухудшение самочувствия, можете принять успокаивающие средства, такие как валериана, мелисса, пустырник.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

Предлагаем узнать, как спастись от воздействия геомагнитных колебаний.

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