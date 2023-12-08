Отсутствие энергии и постоянный голод: 7 признаков, что вы едите слишком много сахара

Все мы любим сладости. Но чрезмерное их потребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем.

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Об этом пишет ТСН.

По словам диетологии Эми Гудсон из Американской кардиологической ассоциации, дневной лимит потребления сахара – не более 25 граммов для женщин и 37,5 граммов для мужчин.

Длительное превышение этого лимита может привести к серьезным осложнениям, таким как сердечно-сосудистые заболевания, диабет II типа и воспалительные процессы в кишечнике. Признаки чрезмерного потребления сахара включают постоянное желание сладкого, колебания уровня энергии, проблемы с зубами и избыточный вес.

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Исследования также показывают, что большое количество сахара может вызвать хроническую боль и проблемы с артериальным давлением и хроническую апатию. Поэтому важно сознательно выбирать продукты, читать этикетки и менять свой рацион для сохранения здоровья.

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