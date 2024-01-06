Сон с партнером: ученые объяснили, почему это не полезно

Американские ученые из Мичиганского университета провели эксперимент на мышах и пришли к выводу, что сон в одиночестве оказался все-таки более здоровым, чем сон с партнером.

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Исследование опубликовано в Current Biology. Ученые использовали беспроводные нейрофизиологические устройства для видеонаблюдения несколькими грызунами одновременно в течение суток.

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Они заметили, что мыши жаждали физического контакта друг с другом, прежде чем заснуть: они прижимались к другим лицам. Это явление ученые называли соматолонгией мотивацией к длительному физическому контакту.

При этом животные имели выбор: спать вместе или поодиночке (им оборудовали удобные индивидуальные места для сна). Несмотря на это, грызуны все равно выбирали общий сон с другими лицами. Проблема в том, что в этом случае мыши чаще всего нарушали сон друг друга – как это происходит у людей.

С другой стороны, ученые обнаружили, что у спавших вместе мышей наблюдалась синхронизация по нескольким нейрофизиологическим показателям, включая время начала сна, бодрствования и быстрой фазы сна. Примечательно, что во время так называемой фазы быстрого движения глаз синхронизацию ритмов зафиксировали у совместно спящих братьев, но не у самок или незнакомых друг с другом мышей. Исследователи пришли к выводу, что чувство безопасности во сне контролирует степень синхронизации.

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