Соседи будут завидовать урожаю: когда и как сажать помидоры

Томаты – настоящие короли среди огородных культур. Хотя можно купить готовую рассаду, собственноручно выращенные саженцы обычно обеспечивают лучший урожай. Процесс выбора семян, его подготовки и ухода на первый взгляд кажется сложным, однако на самом деле это вполне выполнимая задача.

Когда сеять томаты

Время посева семян зависит от освещения:

Если есть возможность дополнительной подсветки, семена для теплиц высевают уже в январе.

При естественном освещении на подоконнике, оптимальный период следующий:

Низкорослые и среднерослые сорта – с середины марта до начала апреля.



Высокорослые сорта – с конца февраля до начала марта.

Об этом пишет News and Blog.

Как подготовить почву для рассады

Почву можно купить или подготовить самостоятельно. Идеальная смесь: компост и садовая земля в равных частях. Для лёгкости добавляют торф или стружку. Важна стерилизация субстрата:

Пропаривание в духовке при 180–200°С (10–15 мин).

Обработка кипятком или слабым раствором марганцовки.

Увлажнение и выдержка в теплом месте для развития полезных бактерий.

Подготовка семян

Если семена куплены у надежного производителя, дополнительная обработка не требуется. Однако семена с рынка следует обеззаразить:

Вымачивание в растворе алоэ (1:1) на 1-2 дня.

Замачивание в растворе соды (1 г в 200 мл воды) в сутки.

Обработка "Фитоспорином" на 1-2 часа.

Как сеять и выращивать томаты

Перед посевом в контейнерах производят дренажный слой (песок, перлит). Семена размещают на глубину 0,5-1 см, сверху присыпают сухой почвой и накрывают пленкой. Температура для проращивания – около +25°С. После появления всходов контейнеры переносят на свет, понижая температуру до +16-18°С.

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Особенности полива и ухода

Поливают рассаду осторожно – капельным методом или из пульверизатора. После появления первых листьев температуру повышают до комнатной, а ночью снижают.

Использование торфяных таблеток

Торфяные таблетки удобны тем, что позволяют избежать пикирования. Замоченные таблетки размещают в прозрачных контейнерах, высевают семена и накрывают крышкой. После появления всходов покрытие снимают.

Следуя этим рекомендациям, вы получите здоровую и крепкую рассаду томатов, готовую к высадке в открытый грунт или теплицу.

Напомним, мы уже писали, как быстро посеять укроп.

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