Соседи позавидуют большому урожаю: какие культуры следует послать рядом с чесноком

Очень важно, чтобы каждый огородник обращал особое внимание на характеристики различных растений, чтобы рассаживать их вместе с соседями, которые помогают получить действительно большой урожай. Касается это правило и чеснока. Чеснок – растение семейства амариллисовых. Его считают луковичным, а это значит, что он, как и другие представители этого вида, выделяет особые вещества-фунгициды, отличающиеся отпугивающим и противогрибковым действием.

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Об этом пишет ТСН.

Несмотря на все полезные свойства, чеснок не является универсальным защитником. Кроме того, они даже способны отпугнуть некоторых насекомых и бактерий, которые требуются определенным растениям. Так что можно посадить рядом с чесноком?

Томаты

Этот овощ очень любит соседство чеснока. Более того, некоторые огородники советуют высаживать кусты томатов между чесноком. А все потому, что эфирные масла чесночных способны оградить их от клеща, белокрылки, уменьшают риск развития ржавчины и фитофтороза. Но и томаты помогают чесноку. В первую очередь, они защищают его от парши. Однако, обратите внимание, что эти культуры нельзя высаживать два года подряд на одном месте.

Капуста

Капуста очень часто подвергается нападению различных вредителей, поэтому чеснок с его фунгицидными свойствами ей очень помогает. Если посадить эти культуры рядом, то капусту обойдут стороной гусеницы, мошки, улитки. Однако следует отметить, что капуста будет забирать на себя большинство питательных веществ, поэтому головки чеснока вырастут небольшими.

Огурцы

Можно ли сажать огурцы между чесноком? Эта культура очень часто страдает грибковыми заболеваниями и насекомыми. А чеснок будет действовать как естественная защита. Однако вперемешку с огурцами высаживать чеснок не стоит. Отметим, что все тыквы отлично переносят соседство с чесноком.

Картофель

Для картофеля наиболее опасными вредителями являются колорадский жук и фитофтора, и именно им дает отпор чеснок. Лучше рассаживать его непосредственно между рядами, тогда вы точно сможете оградить картофель от вредителей и болезней.

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Зелень

Щавель, шпинат, петрушка и укроп – вся садовая зелень прекрасно уживается с чесноком. Более того, их можно высаживать рядом как в открытом грунте, так и в теплице. Они помогут друг другу набрать зеленую массу, витамины и сочность.

Морковь

Этот вид овощей часто страдает от листоблошки, тли и морковной мухи, а содержащиеся в чесноке фитонциды прекрасно будут их отпугивать. Сама же морковь поможет чесноку сформировать сочные стрелки, крепкие и здоровые луковицы. Рассаживать их следует на соседние грядки, а не вперемешку.

Напомним, мы уже писали, что можно успеть посадить в феврале.

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