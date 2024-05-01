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Составлен рейтинг кроссоверов из Америки, которые пользуются наибольшей популярностью в Украине

Анастасия Крыщук

Составлен рейтинг кроссоверов из Америки, которые пользуются наибольшей популярностью в Украине
Самые популярные «джипы» из США на рынке Украины. Источник: Mr.choppers./wikipedia

Кроссоверы и внедорожники, поступающие с Американского континента в Украину, отличаются меньшими пробегами и сравнительно небольшим возрастом, автоматической коробкой передач и легкостью в выборе комплектаций. Однако, ключевым фактором, который влияет на решение о покупке, часто является стоимость, которая может быть на 20-40% меньше, чем цены на аналогичные модели, продаваемые на европейских номерных знаках.

Команда AUTO.RIA.com провела анализ и представила рейтинг из 15 популярных внедорожников с пробегом из США, которые пользуются большим спросом на украинском рынке:

  1. Nissan Rogue
  2. Audi Q5
  3. Volkswagen Tiguan
  4. BMW X5
  5. Ford Escape
  6. Audi Q7
  7. Jeep Cherokee
  8. Tesla Model Y
  9. Mazda CX-5
  10. BMW X3
  11. Dodge Journey
  12. Jeep Compass
  13. Ford Edge
  14. Infiniti QX
  15. Mitsubishi Outlander

Следует напомнить, что более четверти вторичного рынка авто в Украине принадлежит кроссоверам и внедорожникам.

В первые три месяца 2024 года на украинском автомобильном рынке была зафиксирована регистрация 9,9 тысячи подержанных автомобилей, изготовленных в США. Интерес к американским авто с пробегом вырос на 90% по сравнению с предыдущими периодами. Команда UAportal рассказала о самых популярных моделях.

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