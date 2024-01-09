rus
Українська
Рецепты

Совершенный вкус: рецепт бутерброда из авокадо за 2 минуты

Цихоцкая Мария

Совершенный вкус: рецепт бутерброда из авокадо за 2 минуты

Авокадо – это вкусный и полезный фрукт, который можно использовать в разных блюдах. Если у вас нет времени на длительное приготовление пищи, но хочется перекусить чем-нибудь вкусным, то авокадо-канапки – это идеальный вариант. Рецептом поделился портал Shuba.

Ингредиенты:

  • Хлеб цельнозерновой – 2 ломтика
  • Авокадо хаас – 1/2 шт.
  • Сок лайма – 10 мл
  • Сыр "Филадельфия" – 30 г
  • Соль – по вкусу
  • Перец черный молотый – по вкусу

Читайте также: Повар поделился секретом приготовления лучшего домашнего майонеза

Приготовление:

  1. Подсушите ломтики хлеба на сухой сковороде по бокам.
  2. Смажьте ломтики хлеба сыром "Филадельфия".
  3. Авокадо очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками.
  4. Выложите ломтики авокадо на хлеб.
  5. Сбрызните бутерброды соком лайма, посолите и поперчите по вкусу.

Советуем также обратить внимание на рецепт скрембла.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !

РецептыРецепт