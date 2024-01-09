Совершенный вкус: рецепт бутерброда из авокадо за 2 минуты
Авокадо – это вкусный и полезный фрукт, который можно использовать в разных блюдах. Если у вас нет времени на длительное приготовление пищи, но хочется перекусить чем-нибудь вкусным, то авокадо-канапки – это идеальный вариант. Рецептом поделился портал Shuba.
Ингредиенты:
- Хлеб цельнозерновой – 2 ломтика
- Авокадо хаас – 1/2 шт.
- Сок лайма – 10 мл
- Сыр "Филадельфия" – 30 г
- Соль – по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
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Приготовление:
- Подсушите ломтики хлеба на сухой сковороде по бокам.
- Смажьте ломтики хлеба сыром "Филадельфия".
- Авокадо очистите от кожуры и нарежьте тонкими ломтиками.
- Выложите ломтики авокадо на хлеб.
- Сбрызните бутерброды соком лайма, посолите и поперчите по вкусу.
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