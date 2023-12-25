Советы на високосный год: Что нельзя делать в 2024 году, чтобы не навлечь беду и невзгоды

Высокосный год – это год, в котором 366 дней, а не 365. Такое явление происходит в каждый четвертый год и важно для того, чтобы календарь соответствовал астрономическому году.

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В 2024 году февраль будет иметь 29 дней, поэтому нынешний год будет высокосным. Но почему в народе высокосные годы часто считаются опасными и несчастливыми.

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С ними связано много предрассудков, например, что в такие годы нельзя:

жениться,

покупать и продавать жилье,

переезжать,

менять работу,

начинать бизнес,

продавать дорогое имущество и драгоценности,

затевать строительство и ремонт.

Есть ли основания для этих предрассудков?

Научно никаких оснований для таких предрассудков нет. Статистика показывает, что браки, заключенные в високосные годы, распадаются не чаще и не реже других. Также и с другими предрассудками: нет никаких доказательств того, что они имеют отношение к реальности.

Раньше мы писали о том, какие приметы и предрассудки связаны с приходом гостей, и почему люди желают здоровья, когда другие люди чихают. Все достаточно прагматично и завязано на вежливости и мудрости поколений, но безосновательные верования здесь ни при чем, они просто передают эти знания предков в доступной форме.

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