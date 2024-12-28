Создадут романтическую атмосферу: топ фильмов, которые лучше смотреть вдвоем

После насыщенного рабочего дня или уикенда, что может быть лучше всего, чем уют, время, проведенное с близким человеком, и хороший сериал, который не только развеселит, но создаст неповторимую атмосферу?

Вот список из 8 сериалов, увлекающих не только своими сюжетами, но и идеально подходящих для просмотра вдвоем. Об этом пишет РБК.

Чужеземка

Этот популярный историко-фэнтезийный сериал основан на книгах Дианы Габалдон. Он рассказывает о Клере Рендалле, медсестре с 1945 года, которая через магический камень переносится в 1743 году и оказывается в эпицентре событий Яковской революции в Шотландии. Здесь она знакомится с мужественным шотландцем Джейми Фрейзером, и их судьбы переплетаются в эмоциональной и романтической истории.

Как я встретил вашу маму

Этот популярный американский ситком, выходивший с 2005 по 2014 год, рассказывает историю Теда Мосби, в 2030 году пытающегося объяснить своим детям, как он встретил их маму. Через флешбеки показываются приключения Теда и его друзей – Маршала, Лили, Робин и Барни – в Нью-Йорке. Каждая серия охватывает их отношения, романтические моменты и взросление.

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Мастера секса

Этот драмедийный сериал, основанный на реальных событиях, рассказывает историю психолога Уильяма Мастерса и медсестры Вирджинии Джонсон, в 1950-х годах начавших исследования человеческой сексуальности. Они стремились изменить представление о сексе и помочь людям в решении сексуальных проблем.

Правила совместной жизни

Комедийный сериал о четырех героях, которые сталкиваются с разными трудностями в своих личных и профессиональных жизнях. Главная идея сериала состоит в том, как найти баланс между работой, дружбой и романтическими отношениями. Герои проходят через типичные жизненные испытания, ища себя, налаживая отношения с родителями, друзьями и любимыми.

Счастливый конец

Главная героиня решает отменить свадьбу прямо перед церемонией, и хотя ее решение выглядит очевидным, проблема заключается в том, что у них есть четыре общих друга, которые теперь должны определить, на чьей стороне они.

Напомним, мы уже писали о топ-3 романтических комедиях, на которые стоит потерять время.

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