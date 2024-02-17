Создает проблемы с ЖКТ: кому нельзя есть булгур

Булгур – дробленая крупа из пропаренной и высушенной пшеницы, которая отличается золотистым цветом и приятным ореховым ароматом. Продукт давно вошел в ежедневный рацион украинцев, в том числе тех, кто является приверженцем правильного питания. Однако специалисты утверждают, что булгур можно есть не всем.

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Об этом пишет ТСН.

Состав и калорийность булгура

Калорийность (сухой и отварной крупы) - 342/85 ккал;

Белки – 12/3 г;

Жиры - 1,5/0,2 г;

Углеводы - 76/14,1 г;

Энергетическая ценность - 1530/355 кДж.

Крупа булгур: в чем ее польза

Крупа булгура содержит грубые пищевые волокна, которые впитывают в организме лишнюю влагу, захватывают токсины и шлаки, а затем выводят их наружу.

Благодаря низкому гликемическому индексу булгур является одним из самых полезных для людей, страдающих сахарным диабетом, продуктов. Также в нем содержатся витамины группы В, которые нормализуют работу нервной системы, помогают снять стресс и раздражительность. Марганец участвует в образовании серотонина, являющегося гормоном радости. Поэтому от одной порции булгура может улучшиться настроение.

Сложные углеводы надолго насыщают организм, придают энергии и подавляют чувство голода.

Польза булгура для мужчин

Прежде всего следует обратить внимание на то, что булгур содержит большое количество белка. Именно он является главным строителем наших мышц. Поэтому после интенсивных физических нагрузок блюда из этой крупы помогут наполнить организм энергией и восстановить силы.

Благодаря витаминам В, С и цинку булгур участвует в улучшении и нормализации гормональной системы. А это в свою очередь благотворно влияет на половую функцию и повышает жизненный тонус.

Польза булгура для женщин

По содержанию фолиевой кислоты (витамин В9) эта крупа является подлинным рекордсменом среди продуктов. Всего 100 г достаточно, чтобы организм получил суточную норму. Этот ценный нутриент принимает участие в сохранении целостности ДНК и в процессе кроветворения. Особенно важна фолиевая кислота для беременных, ведь она снижает риски преждевременного прерывания беременности и отвечает за полноценное развитие плода.

Благодаря богатому витаминному составу булгур способствует поддержанию женской красоты. Ежедневное употребление крупы помогает замедлить старение и предотвратить раннее появление морщин. Витамин есть, который содержится в булгуре, улучшает состояние ногтей, волос и кожи.

Булгур: жаль крупы, кому нельзя употреблять

Многих интересует, можно ли есть булгур по заболеваниям ЖКТ? Нутрициологи утверждают, что увлекаться ею не стоит тем, у кого гастрит или слабый желудок. С большим количеством клетчатки ваш организм может просто не справиться.

Также булгур противопоказано есть тем, у кого есть аллергия на злаковые или глютены.

При обострении панкреатита булгур нужно употреблять с осторожностью, так как клетчатка раздражает слизистую и приводит к спазмам, тошноте и ухудшению общего состояния.

Булгур – достаточно тяжелая для усвоения пища, поэтому его не рекомендуется употреблять детям до 3-4 лет.

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