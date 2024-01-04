Создана нейросеть, которая предусматривает дату смерти с точностью до 79%: как работает life2vec

Исследователи из США, Дании и Швейцарии обнародовали исследование, в котором показали, что искусственный интеллект может с высокой точностью прогнозировать дату смерти человека.

Видео дня

Система, разработанная учёными, называется life2vec. Она училась на данных о состоянии здоровья и занятости 6 миллионов жителей Дании. Нейросеть выделила взаимосвязь между различными параметрами и научилась делать прогнозы на 11% точнее, чем любой другой метод.

Читайте также: Нужно это все закрыть: американский ученый предупредил об опасности искусственного интеллекта

"При анализе данных о здоровье и рынке труда, собранных в период с 2008 по 2020 год среди 6 миллионов человек, бот смерти имеет точность 79 процентов", – говорят ученые.

Ведущий автор исследования профессор Суне Леманн подчеркнул, что с научной точки зрения ученых интересует не сам прогноз, как аспекты данных, позволяющие модели давать такие точные ответы.

"Новая система не только дает прогноз, но и указывает на решающие факторы своих выводов. При этом реакция II хорошо согласуется с выводами исследователей в области социологии", – заметил Леманн.

В настоящее время авторы нейросети указывают на необходимость более глубокого изучения этической составляющей подобных прогнозов, прежде чем ее можно будет использовать для оценки рисков и предотвращения каких-либо событий в жизни человека.

Читайте также: Искусственный интеллект реконструировал лицо мумифицированных людей

"С одной стороны, такие прогнозы могут помочь людям вести здоровый образ жизни и предотвратить заболевания. С другой стороны, они могут привести к дискриминации и стигматизации людей, имеющих повышенный риск смерти", — добавил профессор Суне Леманн.

Исследователи планируют продолжать работу над life2vec, чтобы сделать ее более точной и безопасной для использования.

Напомним, ранее исследователи из Оксфордского университета пришли к выводу, что развитие сверхумного искусственного интеллекта ускорит гибель человечества.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!