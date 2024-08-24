Создатель известного российского мультсериала ''Масяня'' поздравил украинцев с Днем Независимости (фото)

Автор российского комедийно-сатирического мультсериала "Масяня" Олег Куваев 24 августа поздравил украинцев с Днем Независимости. Он опубликовал в соцсетях рисунок, на котором изображена героиня мультфильма со своими близкими, держащими желто-голубые флаги.

"Поздравляю с Днем независимости Украины!!!", – написал Куваев под рисунком.

Масяня поздравила Украину с Днем Независимости. Источник: facebook.com/oleg.kuvaev

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Добавим, что в 2023 году автор "Масяни" тоже поздравлял украинцев в соцсетях. Тогда он опубликовал рисунок, где героиня мультфильма со своей семьей стоят посреди города, а перед ними стоит торт с цифрой 32 – столько лет независимости было Украине в 2023 году.

Масяня поздравила Украину с Днем Независимости. Источник: facebook.com/oleg.kuvaev

"День святого Патрика празднуют везде, хотя это чисто ирландский праздник. День Независимости Украины тоже в принципе должен превратиться в международный день борьбы с империализмом и тиранией. Ну да, слегка пафосно говоря", – написал тогда Куваев.

Еще одно поздравление от Масяни Куваев публиковал 24 августа 2022 года. Тогда он на украинском написал: "С Днем Независимости, Украина!".

Напомним, 24 августа Владимир Зеленский поздравил украинцев с 33-й годовщиной Независимости Украины.

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