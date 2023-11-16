Спасет одна специя: чем оживить орхидею, которая не хочет цвести

Орхидеи – красивые, но капризные растения. Многие цветоводы боятся выращивать их из страха не угодить им. Однако есть простой способ, который поможет укрепить слабую орхидею и заставить ее обильно цвести.

Видео дня

Специалисты советуют не спешить пересаживать орхидеи после того, как они отцветут. Вазоны нужно поставить в прохладное сухое место в неделю без полива. За это время корни немного подсохнут и листья слегка завянут. Это лучший способ предотвратить появление грибка на растении.

Читайте также: Орхидеи будут цвести долго и обильно: просто потрите и полейте этим средством (видео)

После этого отрежьте поврежденные корни и удалите пожелтевшие листья. Промойте корни под проточной водой.

Теперь можно использовать порошок куркумы – натуральное природное антибактериальное вещество. В 0,5л воды добавьте чайную ложку порошка и тщательно размешайте. Поместите в раствор с куркумой весь корень растения на 30 минут.

После этого переложите орхидею в пластиковый стакан и добавьте немного воды. Если вода мутная, нужно ее заменить. Поврежденные корни вовремя удаляйте.

Только здоровые корни могут поглощать воду и питание, это поможет растению восстановиться и нарастить боковые корни. С помощью такого метода листья орхидеи будут всегда зелеными, сочными и здоровыми. Результат будет заметен уже через 4 недели.

Куркума обладает антисептическими и антибактериальными свойствами, которые помогают предотвратить появление грибка на коренных орхидеях. Также куркума содержит антиоксиданты, укрепляющие иммунитет растения. Этот метод можно использовать для любой орхидеи независимо от ее сорта. Особенно полезна куркума для фаленопсиса, поскольку именно этот вид орхидеи очень часто подвергается болезням и грибковому заражению корней.

Напомним, мы уже писали, что запрещено производить при выращивании орхидеи.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!