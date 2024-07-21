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Спаситель в жаркую погоду: рецепт апельсинового кваса

Цихоцкая Мария

Спаситель в жаркую погоду: рецепт апельсинового кваса
Этот квас по вкусу напоминает Фанту

Любите сладкие газированные напитки? Вместо искусственных красителей и химических добавок попробуйте натуральную, полезную и украинскую альтернативу – апельсиновый квас! Приготовить эту домашнюю "фанту" крайне просто. Об этом пишет nv.ua.

Рецепт от кулинарного блоггера Эдуарда Насырова:

Ингредиенты:

  • Сок из 2 апельсинов
  • 250 г подсушенного ржаного хлеба, нарезанного
  • 3 л фильтрованной воды
  • 1 неполная ч. л. сухих дрожжей
  • ⅓-½ стакана органического сахара/меда или другого подсластителя

Способ приготовления:

  1. Хлеб залейте водой и оставьте под марлей в сутки. Затем процедите.
  2. В банке сложите все ингредиенты, влейте "хлебную воду", хорошо перемешайте, накройте марлей и оставьте на 2 дня.
  3. Перелейте квас в бутылки, закрутите и оставьте ферментироваться/газироваться примерно на 4 дня (средняя газация, как у натурального кваса).
  4. Храните в холодильнике до 5-7 дней.

Напомним, мы уже писали о вкусном клубничном варенье, которое можно приготовить без сахара.

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Рецепт