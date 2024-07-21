Спаситель в жаркую погоду: рецепт апельсинового кваса
Любите сладкие газированные напитки? Вместо искусственных красителей и химических добавок попробуйте натуральную, полезную и украинскую альтернативу – апельсиновый квас! Приготовить эту домашнюю "фанту" крайне просто. Об этом пишет nv.ua.
Рецепт от кулинарного блоггера Эдуарда Насырова:
Ингредиенты:
- Сок из 2 апельсинов
- 250 г подсушенного ржаного хлеба, нарезанного
- 3 л фильтрованной воды
- 1 неполная ч. л. сухих дрожжей
- ⅓-½ стакана органического сахара/меда или другого подсластителя
Способ приготовления:
- Хлеб залейте водой и оставьте под марлей в сутки. Затем процедите.
- В банке сложите все ингредиенты, влейте "хлебную воду", хорошо перемешайте, накройте марлей и оставьте на 2 дня.
- Перелейте квас в бутылки, закрутите и оставьте ферментироваться/газироваться примерно на 4 дня (средняя газация, как у натурального кваса).
- Храните в холодильнике до 5-7 дней.
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