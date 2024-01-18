Спасут от кашля и простуды: Специалисты назвали 9 целебных чаев, улучшающих иммунитет
Кашель – это неприятный симптом, который может быть вызван многими причинами, такими как простуда, грипп, бронхит или аллергия. В некоторых случаях кашель может быть очень сильным и изнурительным.
К счастью, есть много природных средств, которые могут помочь облегчить кашель. Одним из таких средств является травяной чай, пишет издание Real Simple.
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9 самых эффективных травяных чаев для кашля:
- Чай из сладкого корня. Лакричник – это растение с мощными противовоспалительными и отхаркивающими свойствами. Он может помочь облегчить сухой кашель и способствовать отхождению мокроты.
- Зеленый чай. Зеленый чай – это хороший антиоксидант, который может помочь уменьшить воспаление и боль в горле. Он также может помочь повысить иммунитет, что может помочь организму бороться с инфекцией, вызывающей кашель.
- Ромашковый чай. Ромашка – это еще одно растение с противовоспалительными и успокаивающими свойствами. Она может помочь облегчить боль в горле и снизить воспаление дыхательных путей.
- Чай из бузины. Бузина – это растение со многими полезными свойствами, включая противовоспалительное, отхаркивающее и иммуномодулирующее действие. Она может помочь облегчить сухой кашель и способствовать отхождению мокроты.
- Чай из диковинки. Дивина – это растение с противовоспалительными, антибактериальными и регенерирующими свойствами. Она может помочь облегчить боль в горле, снизить воспаление дыхательных путей и способствовать заживлению поврежденных тканей.
- Имбирный чай. Имбирь – это растение со многими полезными свойствами, включая противовоспалительное, отхаркивающее, согревающее и иммуномодулирующее действие. Она может помочь облегчить сухой кашель, способствовать отхождению мокроты и повысить температуру тела, что может помочь организму бороться с инфекцией.
- Чай из проскурняка. Проскурняк – это растение с противовоспалительными, смягчающими и отхаркивающими свойствами. Она может помочь облегчить боль в горле, сухой кашель и способствовать отхождению мокроты.
- Чай из перечной мяты. Перечная мята – это растение с противовоспалительными, спазмолитическими и обезболивающими свойствами. Она может помочь облегчить боль в горле, снизить воспаление дыхательных путей и уменьшить спазмы дыхательных путей.
Как приготовить травяной чай для кашля:
Для приготовления травяного чая для кашля вам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 столовая ложка сухой травы
- 1 стакан кипятка
Инструкция:
- Залейте траву крутым кипятком и дайте ей настояться в течение 10-15 минут.
- Процедите чай и пейте теплым.
Можно пить травяной чай для кашля до 3 раз в день.
Вот несколько советов по употреблению травяных чаев для кашля:
- Используйте только высококачественные травки.
- Если у вас есть какие-либо медицинские проблемы, перед употреблением травяного чая для кашля проконсультируйтесь с врачом.
- Не давайте травяной чай для кашля детям без консультации с лечащим врачом.
Травяные чаи против кашля – эффективный и безопасный способ облегчить симптомы кашля. Они могут быть особенно полезны для людей, не желающих принимать медикаментозные препараты.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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