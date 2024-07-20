Спасут от жары при выключении света: топ-5 охлаждающих приборов, не зависящих от электроснабжения

Украина переживает беспрецедентную жару, а отключения электроэнергии делают ситуацию еще более сложной. Как же спастись от жары без света? Техно 24 предлагает 5 автономных и маломощных гаджетов, которые помогут вам охладиться:

Гибкие USB-вентиляторы:

Эти компактные гаджеты можно подключить к ноутбуку, павербанку или сети.

Они создают мощный поток ветра с минимальным шумом.

Идеально подходят для охлаждения на рабочем месте, дома или в дороге.

Портативные USB вентиляторы:

Эти модели могут быть мощнее гибких USB-вентиляторов.

Многие из них имеют регулировку скорости оборотов.

Питаются от USB или аккумулятора, что делает их автономными.

Компактные и удобные для транспортировки.

Ошейные вентиляторы:

Эти гаджеты одеваются на шею и обеспечивают поток прохладного воздуха вокруг головы и шеи.

Подзаряжаются через microUSB.

Могут работать непрерывно от 4 до 16 часов в зависимости от режима работы.

Идеально подходят для активного отдыха, прогулок или работы в жарких условиях.

Ручные аккумуляторные вентиляторы:

Эти гаджеты имеют сильный поток ветра и удобную ручку.

Питаются от аккумулятора, что делает их автономными.

Идеально подходят для использования на дому, на природе или в поездках.

Аккумуляторы холода:

Эти портативные глыбы заполнены замерзающим в холодильнике гелем.

Их можно использовать для охлаждения тела, продуктов или напитков.

Не нуждаются в подзарядке, но имеют ограниченную продолжительность действия.

Эти гаджеты помогут вам пережить жару без света и сохранить комфорт даже в самые жаркие дни.

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