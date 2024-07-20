Спасут от жары при выключении света: топ-5 охлаждающих приборов, не зависящих от электроснабжения
Украина переживает беспрецедентную жару, а отключения электроэнергии делают ситуацию еще более сложной. Как же спастись от жары без света? Техно 24 предлагает 5 автономных и маломощных гаджетов, которые помогут вам охладиться:
Гибкие USB-вентиляторы:
- Эти компактные гаджеты можно подключить к ноутбуку, павербанку или сети.
- Они создают мощный поток ветра с минимальным шумом.
- Идеально подходят для охлаждения на рабочем месте, дома или в дороге.
Портативные USB вентиляторы:
- Эти модели могут быть мощнее гибких USB-вентиляторов.
- Многие из них имеют регулировку скорости оборотов.
- Питаются от USB или аккумулятора, что делает их автономными.
- Компактные и удобные для транспортировки.
Ошейные вентиляторы:
- Эти гаджеты одеваются на шею и обеспечивают поток прохладного воздуха вокруг головы и шеи.
- Подзаряжаются через microUSB.
- Могут работать непрерывно от 4 до 16 часов в зависимости от режима работы.
- Идеально подходят для активного отдыха, прогулок или работы в жарких условиях.
Ручные аккумуляторные вентиляторы:
- Эти гаджеты имеют сильный поток ветра и удобную ручку.
- Питаются от аккумулятора, что делает их автономными.
- Идеально подходят для использования на дому, на природе или в поездках.
Аккумуляторы холода:
- Эти портативные глыбы заполнены замерзающим в холодильнике гелем.
- Их можно использовать для охлаждения тела, продуктов или напитков.
- Не нуждаются в подзарядке, но имеют ограниченную продолжительность действия.
Эти гаджеты помогут вам пережить жару без света и сохранить комфорт даже в самые жаркие дни.
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