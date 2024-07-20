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Спасут от жары при выключении света: топ-5 охлаждающих приборов, не зависящих от электроснабжения

Цихоцкая Мария

Спасут от жары при выключении света: топ-5 охлаждающих приборов, не зависящих от электроснабжения
Есть 5 автономных и маломощных гаджетов, которые помогут вам охладиться.

Украина переживает беспрецедентную жару, а отключения электроэнергии делают ситуацию еще более сложной. Как же спастись от жары без света? Техно 24 предлагает 5 автономных и маломощных гаджетов, которые помогут вам охладиться:

Гибкие USB-вентиляторы:

  • Эти компактные гаджеты можно подключить к ноутбуку, павербанку или сети.
  • Они создают мощный поток ветра с минимальным шумом.
  • Идеально подходят для охлаждения на рабочем месте, дома или в дороге.

Портативные USB вентиляторы:

  • Эти модели могут быть мощнее гибких USB-вентиляторов.
  • Многие из них имеют регулировку скорости оборотов.
  • Питаются от USB или аккумулятора, что делает их автономными.
  • Компактные и удобные для транспортировки.

Ошейные вентиляторы:

  • Эти гаджеты одеваются на шею и обеспечивают поток прохладного воздуха вокруг головы и шеи.
  • Подзаряжаются через microUSB.
  • Могут работать непрерывно от 4 до 16 часов в зависимости от режима работы.
  • Идеально подходят для активного отдыха, прогулок или работы в жарких условиях.

Ручные аккумуляторные вентиляторы:

  • Эти гаджеты имеют сильный поток ветра и удобную ручку.
  • Питаются от аккумулятора, что делает их автономными.
  • Идеально подходят для использования на дому, на природе или в поездках.

Аккумуляторы холода:

  • Эти портативные глыбы заполнены замерзающим в холодильнике гелем.
  • Их можно использовать для охлаждения тела, продуктов или напитков.
  • Не нуждаются в подзарядке, но имеют ограниченную продолжительность действия.

Эти гаджеты помогут вам пережить жару без света и сохранить комфорт даже в самые жаркие дни.

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