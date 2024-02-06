Специалист по садоводству рассказал, как навсегда избавиться от слизней даже зимой

Весной сады часто страдают от нашествия слизней, которые способны поедать все побеги, вылезающие из-под земли. Чтобы избежать проблем, стоит уже в феврале позаботиться о защите сада.

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Эксперт по садоводству Люси Брэдли в комментарии Express пояснила, что слизни активизируются зимой из-за влажности – избыток воды создает питательную среду для слизней.

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Также их привлекает гниение органических веществ, таких как опавшие листья или компост. А мусор, мульча и другие подобные места дают слизням убежище в течение дня.

Слизни активизируются в феврале, поскольку птиц и других природных врагов этих вредителей становится меньше.

Как узнать, что в вашем саду завелись слизни?

Ищите серебристые следы на почве и растениях.

Обратите внимание на повреждение листьев и стеблей.

Проверяйте, не исчезают ли саженцы.

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Что делать, чтобы избавиться от слизней

Эксперт советует убрать мусор, мульчу и другие тайники слизней.

Высаживайте цветы, которые привлекают птиц и насекомых. А еще – используйте медную ленту, диатомовую землю или яичную скорлупу. Закапывайте в грунт контейнеры с пивом, чтобы приманить и выловить слизней.

Собирать слизней с растений нужно вечером, когда они наиболее активны.

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