Специалисты назвали четыре привычки, которые помогут не набрать лишний вес на праздники

Избежать набора веса во время праздников может показаться почти невозможной задачей. В среднем человек потребляет более 5000 калорий в Рождество.

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Это вдвое больше, чем рекомендованное среднее количество калорий для мужчин и в три раза превышает рекомендованное среднее количество калорий для женщин. Об этом сообщает Express.co.uk.

Чтобы поддерживать здоровый вес или способствовать потере веса, очень важно оставаться активным. Ежедневные прогулки продолжительностью от 30 минут до часа являются отличным основанием для сжигания калорий.

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Отслеживайте свои калории с помощью мобильных приложений. Простой психологический трюк для борьбы с проблемами контроля порций – использовать меньшую тарелку, поскольку она выглядит сытнее с меньшим количеством пищи.

Достаточный сон – это еще один часто забытый аспект поддержания здорового веса, поскольку ваше тело выполняет много важной работы, когда вы отдыхаете. От 7 до 9 часов в день идеально подходит для взрослых.

Следите за тем, что пьете. Не только потребление алкоголя – что опять же в умеренных количествах – это хорошо, – но и сладкие газированные напитки. Газированные напитки являются тихим разрушителем процессов похудения и поддержания веса, поскольку они полны пустых калорий.

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