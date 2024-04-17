Специалисты назвали главную ошибку, из-за которой орхидея не дает цветов

Орхидеи – популярные растения, известные своими красочными цветами. Большинство людей покупают уже цветущие орхидеи, поэтому трудно понять, что делать с растением, когда оно закончит цветение.

Фрэнки Флауэрз, специалист по садоводству в Канаде, объяснил, что нужно делать для повторного цветения орхидеи. Также он назвал основную ошибку, из-за которой орхидеи не дают цветов, сообщает Express.co.uk.

Пройдитесь по стеблю растения и найдите узел. Узлы – это торчащие шишки стебля. Просто обрежьте немного выше узла, чтобы стимулировать цветы.

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Пройдет несколько месяцев, прежде чем орхидея выпустит новый цветочный колосс. Растение нужно немного подвергнуть стрессу и поставить в комнату, где температура ночью ниже.

Основная причина, почему люди никогда не могут заставить орхидею зацвести, состоит в том, что они просто дают ей слишком много воды, слишком много удобрений и слишком много ухода. Уменьшите воду, сократите удобрения, температура ночью должна быть более прохладной – это будет стимулировать новый цвет.

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