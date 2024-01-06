Специалисты назвали главные ошибки в стирке, которые критически портят одежду

Большинство людей бросают свою одежду в стиральную машину, несмотря на правила стирки. Но на самом деле они могут повредить одежду и вызвать ее износ.

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Эти небольшие проблемы можно легко устранить. Об этом сообщает Express.co.uk.

Не используйте то же средство для стирки всей одежды

Можно сохранить одежду в хорошем состоянии гораздо дольше, учитывая, какое моющее средство использовать. Используйте только стиральный порошок для белой одежды и жидкое средство (например, гель или капсулу) для темной и цветной одежды.

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Большинство стиральных порошков содержат отбеливатели. Это прекрасный способ сохранить вашу белую одежду яркой, но она также может сделать темную одежду тусклой после повторной стирки.

Перемывание

Слишком частая стирка может привести к тому, что одежда со временем изнашивается. Это также может привести к тому, что одежда, например джинсы и свитшоты, потеряет форму и подтянется.

Футболки и белую одежду всегда следует стирать после одного или двух раз, но джинсы можно стирать после шести или десяти раз. Свитшоты можно стирать после пяти-шести раз, а пижамы следует стирать после трех-четырех использований.

Стирка при одинаковой температуре

Большинство людей стирают всю свою одежду при 40 градусах. Но нужны разные температуры в зависимости от вашей одежды.

Для легко загрязненной одежды стирка при 30 или даже 20 ° C может помочь. Для постельного белья, полотенец и одежды с большим количеством сложных пятен понадобится более горячий цикл.

Запах в машинке

Грязная стиральная машина может вызвать запах влажности, даже если одежду только постирали. Проводите регулярную горячую стирку каждые несколько месяцев, в идеале со средством для чистки стиральной машины.

Бросать все в сушильную машину

Хотя легко просто бросить все в сушилку после стирки, это может повредить вашу одежду. Определенную одежду, например джинсы, купальное снаряжение, колготки и бюстгальтеры, ни в коем случае нельзя класть в сушильную машину, поскольку это может испортить ее.

Раньше мы писали о режиме стиральной машинки, который лучше не использовать, чтобы вещи не оставались грязными после стирки, а также что делать после стирки, чтобы в стиральной машине не появились плесень и плохой запах.

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