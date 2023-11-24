Специалисты назвали главные правила хранения фруктов: вы делали это неправильно

Фрукты и ягоды могут быстро испортиться. Если правильно их хранить, они останутся свежими дольше.

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Эксперты Ocean предоставили советы по правильному хранению, чтобы фрукты, ягоды и помидоры хранились дольше. Об этом сообщает Express.co.uk.

Помидоры

Лучше всего хранить помидоры при комнатной температуре. Чтобы продлить срок хранения, можно поставить спелый помидор в холодильник.

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Ягоды

Что касается ягод, то их лучше хранить в холодильнике. Однако, чтобы продлить срок их годности, рекомендуется выложить ягоды в один слой.

Проще всего это сделать, положив кусочек бумаги на поднос, специально предназначенный для ягод. Бумага помогает впитывать влагу, поэтому это простой способ сохранить ягоды свежими.

Яблоки

Храните их сухими в холодильнике, чтобы замедлить процесс созревания при температуре от 0 до 4 градусов Цельсия. Еще один главный совет – как можно быстрее удаляйте все помятые яблоки, поскольку повреждения могут быстро распространиться на другие яблоки.

Напомним, ранее мы писали о том, как сохранить хлеб свежим максимально долго.

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