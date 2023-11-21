Специалисты назвали лучшее место для хранения бананов: улучшает вкус фруктов
Бананы могут стать липкими и коричневыми в течение короткого промежутка времени. Однако есть способ сохранить фрукты свежими и даже улучшить их вкус.
Многие хранят свои бананы на кухонном столе или весе с фруктами, но это может быть не лучшее место для них. Об этом сообщает Express.co.uk.
Специалисты отмечают, что бананы следует держать в прохладе и защищать от света при температуре около 12°C. Фрукты созревают быстрее, если они слишком теплые.
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Более темная комната без прямых солнечных лучей идеальна. Поэтому теплая кухня – не самое лучшее место для бананов.
Если бананы уже созрели, поставьте их в холодильник. Если кожура станет коричневой, это не ухудшит вкус банана.
Особая хитрость для консервирования уже нарезанных бананов заключается в добавлении небольшого количества лимонного или ананасового сока. Так фрукт не станет коричневым.
Другая уловка состоит в том, чтобы положить ломтики банана в герметичном контейнере, а затем хранить их в прохладном месте.
Раньше мы писали о том, как правильно хранить бананы, чтобы они хранились гораздо дольше.
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