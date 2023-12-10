Специалисты назвали пять советов, как сохранить елку свежей до Нового года

Новогодние елки появятся в домах по всей стране. Однако многие не знают, как ухаживать за деревом, чтобы оно оставалось свежим как можно дольше.

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Крис Боннетт, основатель Gardening Express дал пять основных советов, которые помогут лучше ухаживать за новогодней хвоей. Об этом сообщает Express.co.uk.

Купите здоровое дерево

Лучший способ подольше сохранить ваше дерево здоровым – выбрать то, которое уже в хорошем состоянии. Чтобы проверить, насколько здорово дерево, попытайтесь провести руками по веткам, чтобы убедиться, что иглы не осыпаются.

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Держите елку подальше от тепла и света

Не ставьте елку слишком близко к камину или радиаторам, поскольку это приведет к тому, что дерево быстрее засохнет. Крис рекомендовал поставить его где-то, где он будет иметь несколько часов естественного света каждый день.

Выбирайте светодиодные лампочки

Обычно освещение выделяет много тепла, которое, как известно, может высушить дерево. Если вы устанавливаете лампочки на своем дереве, подумайте о светодиодных лампочках.

Обрежьте нижнюю часть дерева

При покупке елки продавец уже должен срезать ее нижнюю часть. Однако перед тем, как поставить дерево дома, следует еще раз порезать его. На дне ствола после первой обрезки образуется сок, чтобы залечить рану дерева. Еще раз подравняв его перед тем, как поставить в воду, вы устраните это.

Каждый день проверяйте уровень воды

За первые пару недель дерево может выпить до нескольких литров. Новогодние елки обычно потребляют около одного-двух литров воды в день, поэтому убедитесь, что вы следите за уровнем воды.

Напомним, мы уже писали, какую елку не стоит выбирать.

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