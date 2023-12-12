Специалисты назвали самую опасную популярную игрушку для собак

Собаки очень активны домашние любимцы, которые любят играть разными предметами. Однако некоторые игрушки могут стать смертельно опасными для них.

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Специалисты по Animalreport предупредили, что наибольшую опасность для животных представляют теннисные мячики.

Шарики для пинг-понга и теннисные мячи могут быть опасны для собак, поскольку они могут вызвать удушье или кишечную непроходимость.

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Шарики для пинг-понга имеют круглую форму, что делает их легко застрявшими в пищеводе или кишечнике собаки. Если собака проглотит мяч для пинг-понга, он может быстро почувствовать дискомфорт и боль в животе. По мере того как мяч продвигается по кишечнику, он может повлечь за собой закупорку, что может быть опасным для жизни.

Теннисные мячи также могут быть опасны для собак. Они могут быть достаточно маленькими, чтобы застрять в горле собаки, что может привести к удушью. Кроме того, теннисные мячи могут быть достаточно жесткими, чтобы повредить зубы собаки.

Если вы заметили, что ваша собака проглотила мяч для пинг-понга или теннисный мяч, немедленно возьмите ее к ветеринару. Ветеринарный врач может провести рентгеновское исследование, чтобы определить, есть ли в организме собаки мяч. Если мяч есть, то ветеринар может попытаться удалить его с помощью эндоскопа или провести операцию.

Чтобы защитить свою собаку от риска удушья или кишечной непроходимости, избегайте давать ей игрушки, которые могут быть проглочены. Вы также можете приобрести специальные игрушки для собак, которые разработаны таким образом, чтобы быть безопасными для глотания.

Советы по выбору безопасных игрушек для собак:

Игрушки должны быть достаточно большими, чтобы их нельзя было проглотить. Игрушки не должны быть слишком жесткими, чтобы не повредить зубы собаки.

Игрушки не должны иметь острые края или углы, которые могут ранить собаку.

Если вы не уверены, безопасна ли игрушка для вашей собаки, лучше проконсультироваться с ветеринаром.

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