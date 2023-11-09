Специалисты объяснили, где нужно хранить орехи, чтобы они не портились

Важно правильно хранить орехи, чтобы обеспечить максимальную свежесть и вкус. Полезная для сердца закуска может быстро ухудшиться, если ее неправильно хранить.

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Орехи имеют высокое содержание жира быстро становятся сгоревшими. Порча ускоряется в присутствии света, кислорода и тепла, сообщает Express.co.uk.

Хранение орехов (и семян) в холодильнике или в морозильной камере ограничивает влияние трех факторов. Так орехи будут менее горькими и более ароматными в течение более длительного периода.

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Если орехи уложить в кухонный шкаф в герметичный контейнер, они могут оставаться свежими до трех месяцев.

Для хранения орехов следует использовать контейнеры с герметичной крышкой, такие как стеклянные банки и пластиковые контейнеры. Это гарантирует, что хранящиеся орехи будут поддерживать надлежащий уровень влажности.

Для более продолжительного хранения подходит морозильная камера. Она сохранит орехи свежими до года. Поскольку содержание воды низкое, замораживание не повлияет на вкус.

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