Специалисты объяснили, где в доме нельзя ставить елку: быстро засохнет

Рождество и Новый год приближаются, поэтому люди начинают украшать дома. В частности – устанавливать новогодние елки.

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Однако настоящие елки имеют ограниченный срок службы и могут быстро засохнуть. Специалисты рассказали, где в доме не стоит ставить елку, чтобы она не засохла, сообщает Express.co.uk.

Размещать елку у источника тепла на самом деле является большой ошибкой. Расположение новогодней елки возле радиатора, дровяной печи, камина или пола с подогревом может привести к тому, что елка засохнет, будет выглядеть увядшей и осыпать иглы.

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Для дома с подогревом пола отключите его в зоне дерева. Если вы не можете избежать теплого места, убедитесь, что подставка или ящик постоянно дополнены водой, поскольку елка тратит до двух литров воды в день.

Идеальная зимняя влажность дома составляет от 45 до 50 процентов. Это также идеальный уровень влажности, который нужен елке.

Если воздух слишком сухой, это приведет к увяданию елки. В таком случае воспользуйтесь увлажнителем, чтобы добавить влажность воздуха.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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