Специалисты объяснили, как быстро избавиться от неприятного запаха в холодильнике

Со временем в холодильнике скапливается стойкий неприятный запах. Они могут оставаться даже в пустой бытовой технике.

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К счастью, есть несколько простых шагов, чтобы навсегда избавиться от стойких запахов. Об этом сообщает Express.co.uk.

Чтобы избавиться от запахов, поставьте открытую коробку с пищевой содой в холодильник. Хотя это займет время, пищевая сода работает, сбалансируя рН кислых и щелочных веществ, чтобы уменьшить вызывающие запах частицы.

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Этот же ингредиент также можно использовать для чистки полок и отделений для более глубокой очистки – просто соедините его с водой, чтобы образовалась жидкость, и протрите ею внутреннюю часть прибора.

Можно использовать кофейную гущу. Просто положите одну чашку молотого кофе в миску или тарелку и оставьте в холодильнике без крышки. Один-два дня хватит, чтобы замаскировать запахи, пока пищевая сода поглощает их.

Поддон для сбора капель может укрыться плесенью, если холодильник некоторое время не чистили или не опорожняли. Чтобы очистить его, выключите холодильник, извлеките все продукты. Затем очистите его теплой водой с моющим раствором, прежде чем снова установить.

Напомним, что духовой шкаф, пожалуй, один из самых тяжелых бытовых чистящих приборов. Следы грязи, жира и остатки пищи скапливаются после каждого приготовления и забивают ее стенки. К счастью, есть простой способ удалить их без труда.

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