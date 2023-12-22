Специалисты объяснили, как быстро прогреть дом, не усиляя отопление

Учитывая холодные вечера, многие хотят сохранить тепло в доме, не увеличивая счета за электроэнергию. Прекрасный совет от British Gas – иметь готовую изоляцию из фольги по радиаторам.

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Вместо того чтобы радиатор согревал стену, рефлекторная фольга отбивает тепло в комнату. Об этом сообщает Express.co.uk.

Прогрев дом с помощью этих простых мер, вы можете уменьшить уровень тепла на термостате и снизить счет за отопление.

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Еще одна хорошая инвестиция – приобрести оконное устройство для предотвращения сквозняка и изоляционную ленту. Заполнение щелей вокруг окон и дверей может помочь сэкономить на счетах за отопление.

Один ничего не стоящий совет – это стратегическое отношение к домашним шторам. Прежде чем наступит вечер, закройте шторы, чтобы сохранить тепло в доме. Нет смысла платить за отопление, когда большинство его просачивается за окно.

Напомним, что многие люди стремятся стирать одежду при низких температурах, чтобы сэкономить воду и электроэнергию. Однако эксперты предупреждают, что это может оказаться вредным для здоровья.

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