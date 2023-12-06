Специалисты объяснили, как чеснок поможет защитить орхидеи

Для того чтобы орхидеи хорошо перезимовали и их не атаковали вредители, можно воспользоваться естественными "отпугивателями", которые не только защитят растение, но и помогут ему лучше развиваться. Эти средства также способны "полечить" орхидеи.

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Специалисты по уходу за растениями рассказали, как чеснок и другие приправы помогут орхидеям оставаться здоровыми и красивыми зимой.

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По словам экспертов, чеснок обладает антибактериальными и фунгицидными свойствами, поэтому он может помочь защитить орхидеи от таких заболеваний, как корневая гниль, черная ножка, мучнистая роса и другие.

Чтобы использовать чеснок для защиты орхидей, можно приготовить настой или раствор. Для этого нужно измельчить несколько зубчиков чеснока и залить их теплой водой (1:10). Настой настаивают в течение 24 ч, процеживают и растворяют в 5 литрах воды. Затем чесночной водой поливают растения раз в неделю.

Образованным раствором можно обработать листья и стебли растений.

Кроме чеснока, для защиты орхидей от болезней можно использовать такие приправы, как:

Черный перец. Он обладает бактерицидными свойствами, поэтому его можно использовать для приготовления настоя или раствора.

Гвоздика. Она обладает антисептическими свойствами, поэтому ее можно использовать для приготовления настоя.

Ромашка. Она обладает противовоспалительными свойствами, поэтому ее можно использовать для приготовления настоя или раствора.

Помимо защиты от болезней чеснок и другие приправы могут помочь орхидеям лучше переносить зиму. Они стимулируют рост корней и повышают иммунитет растений.

Ранее эксперты назвали главные ошибки в уходе, которые "убивают" орхидеи.

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