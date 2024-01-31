Специалисты объяснили, как дешево отмыть стеклянные бокалы до блеска
На стеклянной посуде часто остаются мутные пятна даже после мытья. Особенно это касается бокалов для вина.
Пятна образуются из-за известкового налета и просто отмыть их водой не получится. Однако не стоит покупать дорогостоящую агрессивную химию, сообщает Express.co.uk.
Вместо этого следует после мытья замочить бокалы в растворе белого уксуса и теплой воды. Белый уксус может помочь восстановить стеклянную посуду, устранив мутную оставшуюся на стекле пленку.
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Эксперт также порекомендовал потратить время на полировку газетой или салфеткой из микрофибры. Они помогут придать стаканам блестящий вид.
Еще один совет – покрутить бокал в сыром рисе. Это позволит осторожно почистить участки стеклянной ножки, к которым может быть трудно добраться.
Что касается чистки бокала, эксперт посоветовал начинать сверху и двигаться вниз. Это позволит проверить любые следы и сохранить стекло отполированным.
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