Специалисты объяснили, как эффективно высушить одежду зимой

Сушка одежды на сушилке может слишком долго занимать необходимое пространство. К счастью, есть несколько способов, которые помогут ускорить процесс.

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В частности, сушилку можно установить рядом с радиатором. Следующим шагом будет закрепить конец простыни на батарее, сообщает Express.co.uk.

Теплый воздух будет окутывать одежду на сушилке, помогая ему высохнуть гораздо быстрее. Использование вентилятора также может поддерживать поток воздуха, что приведет к испарению воды.

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При сушке одежды в помещении должна быть циркуляция свежего воздуха, даже в разгар зимы. Это объясняется тем, что избыток влаги в воздухе может привести к появлению плесени в доме.

Для тех, кто хочет еще более быстрый способ сушить одежду, пора приобрести проветриватель для одежды с подогревом. Такое решение более энергоэффективно, чем сушильная машина.

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