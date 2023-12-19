Специалисты объяснили, как легко избавиться от налета внутри чайника без уксуса или соды

Со временем внутри чайника может образовываться известковый налет. Многие пытаются избавиться от его уксусом, однако он оставляет неприятный запах.

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Специалисты советуют использовать лимонную кислоту. Об этом сообщает Express.co.uk.

Добавьте столовую ложку лимонной кислоты, вскипятите чайник и оставьте на время. Метод каждый раз работает на 100 процентов и не оставляет привкуса или запаха.

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Это полностью удаляет какие-либо остатки налета, поэтому чайники остаются как новые. Делайте это каждый месяц, чтобы чайник был очень чистым.

Напомним, мы рассказали, как отмыть налет на посуде с помощью порошка, приготовленного на дому.

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