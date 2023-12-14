Специалисты объяснили, как легко настроить батареи, чтобы они грели сильнее

С наступлением холодов наличие плохо прогреваемых радиаторов может стать большой проблемой. К счастью, есть несколько простых шагов, которые помогут усилить тепло в доме.

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Эксперты по сантехнике поделились, как улучшить производительность радиатора. Об этом сообщает Express.co.uk.

Сбалансирование радиаторов гарантирует, что они нагреваются равномерно, вне зависимости от того, насколько близко они расположены к котлу. Благодаря сбалансированным радиаторам домохозяйства будут иметь оптимальную температуру.

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Также следует удалить любые предметы на батареях или под ними. Радиаторы работают по принципу, что горячий воздух поднимается вверх с помощью природной конвекции. Холодный воздух втягивается радиатором снизу и выходит теплым сверху.

Любые предметы, расположенные на или под радиатором, почти наверняка будут препятствовать этому процессу, поэтому убедитесь, что радиаторы не засоряются. Так же из радиаторов нужно вытирать пыль.

Если радиатор холодный вверху, но горячий внизу, это связано с воздухом внутри батареи. Воздух в основном занимает пространство, где должна находиться горячая вода. Если же радиатор горяч вверху, но холодный внизу, внутри накопился ил.

Мы подготовили несколько способов, которые помогут вам согреться, если в доме нет центрального отопления.

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