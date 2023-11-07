Специалисты объяснили, как легко растопить сливочное масло без микроволновки

Размораживание целого куска сливочного масла может занять несколько часов. Однако кухонный прием может помочь ускорить процесс.

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Для этого не нужно использовать микроволновку. Шеф-повар Сэм Блок рассказала о скором методе с помощью стакана и горячей воды, сообщает Express.co.uk.

Начните с наполнения стакана горячей водой и дайте ему постоять несколько минут. Тогда вылейте воду и поставьте тёплый стакан на сливочное масло.

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Подождите еще несколько минут, пока масло нагреется до комнатной температуры. Кроме этого, можно попробовать другие методы, например, натереть масло.

Трение холодного сливочного масла поможет размягчить его, поскольку чем больше площадь поверхности масла, тем быстрее оно размягчается. Нарезка сливочного масла работает аналогично.

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