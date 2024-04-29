Специалисты объяснили, как правильно хранить сыр, в зависимости от его вида

Сыр будет храниться дольше, если знать, как правильно его хранить. Условия отличаются в зависимости от вида сыра.

Специалисты объяснили, что моцареллу, например, следует хранить в полиэтиленовой упаковке или в рассоле и наслаждаться ею в течение недели после открытия. Об этом сообщает Express.co.uk.

Для оптимального хранения в холодильнике заверните мягкие сыры в пергаментный слой или вощеную бумагу, а затем в свободный слой фольги. Также мягкие сыры можно упаковать в вакуумные пакеты и хранить в морозильной камере до двух месяцев.

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Хотя их текстура может измениться, особенно для премиальных сортов, замораживание все равно является вариантом. Затем просто переместите сыр из морозильной камеры в холодильник, чтобы он разморозился.

Более жесткие сыры с меньшим содержанием влаги, такие как пармезан и чеддер, считаются полутвердыми. Для более длительного хранения заверните их в пергамент или вощеную бумагу, а затем слой полиэтиленовой пленки или фольги.

Подобно мягким сырам эти сорта следует хранить в ящике для продуктов или в более холодном месте в задней части холодильника. Если на твердом сыре появляется плесень, обычно безопасно обрезать пораженный участок и съесть остальное.

Храните измельченный и нарезанный сыр в оригинальном пакете или переместите его в закрывающийся пакет для хранения в холодильнике. Так он сбережет качество в течение одной-двух недель после открытия.

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