Специалисты объяснили, как правильно пересаживать орхидеи: пошаговая инструкция

Орхидеи являются очень популярными комнатными растениями. Однако эти цветы известны своей капризностью.

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Эксперты объяснили, как правильно пересадить орхидею и не навредить растению. Для этого понадобится горшок, который лишь немного больше текущего, сообщает Express.co.uk.

Также следует приготовить землю – смесь с хорошо дренажными свойствами, как кора, мох сфагнум, перлит или специальная смесь для орхидей. Кроме этого понадобятся секатор и перчатки.

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Избегайте пересадки, когда цветет орхидея. Осторожно извлеките орхидею из горшка. Вы можете сделать это, осторожно перевернув горшок и вытащив цветок.

Если растение застряло, понадобится использовать чистый инструмент, чтобы помочь его достать. Действуйте осторожно, чтобы не повредить корни.

Осмотрите корни орхидеи. Обрежьте любые мертвые, гнилые или поврежденные корни чистыми острыми секаторами. Здоровые корни должны быть жесткими, зелеными или серебристо-белыми.

Уложите слой свежей земли на дно нового горшка. Поместите сверху орхидею и осторожно заполните ее вокруг.

Возможно, вам понадобятся колья или клипсы, чтобы закрепить орхидею, если она слишком тяжелая. Хорошо полейте пересаженную орхидею, позволяя воде свободно стекать снизу.

После пересадки избегайте подкормки в течение нескольких недель, чтобы дать орхидее привыкнуть. Затем восстановите свой обычный график внесения удобрений.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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