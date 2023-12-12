Специалисты объяснили, как правильно ухаживать за орхидеями

Многие орхидеи цветут зимой, поскольку низкие температуры важны для этих растений. Однако чтобы продолжить их цветение, владельцам нужно выполнить дополнительный уход.

Видео дня

Специалисты по орхидеям в Just Add Ice поделились, как лучше ухаживать за этими популярными комнатными растениями зимой, чтобы они были здоровыми и красивыми. Об этом сообщает Express.co.uk.

Следите за сквозняками

Будь то входная дверь или окно, старайтесь держать орхидею подальше от сквозняков. Подобно тому, как кондиционер заморозит орхидею, воздух из системы отопления может высушить ее. Если бутоны орхидеи опадают, есть большая вероятность, что она подвергается сквозняку.

Читайте также: Будет расти быстрее и здоровее: как самостоятельно сделать удобрение для орхидеи

Держите орхидеи подальше от сухого тепла

Держите орхидеи вдали от вентиляционных отверстий и любых обогревателей. Эксперты отметили, что общее указание состоит в том, что если это удобно вам, это должно быть удобно и вашей орхидее.

Орхидеи необходимо достаточно света

Попытайтесь переместить растение в самую солнечную комнату в доме или в комнату с наибольшим количеством окон. Орхидеи любят яркий косвенный свет.

Чтобы избежать ожогов листьев, держите растение на северном или восточном окне, подальше от прямых солнечных лучей. Для тех, кто держит орхидею в комнате с южными окнами, убедитесь, что на нее не попадает прямой свет.

Проверьте корни

Убедитесь, что корни сухие и серые. Если это так, комнатному растению может потребоваться больше воды. Хозяева также должны внимательно присмотреться к листьям орхидеи. Если они сморщены, им, вероятно, нужно немного больше воды.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!