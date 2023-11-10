Специалисты объяснили, как просто избавиться от плесени в стиральной машинке

Для эффективной работы стиральные машины необходимо регулярно чистить. По словам экспертов, прибор необходимо чистить не реже одного раза в месяц.

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Эксперт порекомендовал следовать его простым инструкциям из семи шагов, чтобы легко очистить прибор, сообщает Daily Express. Сначала следует запустить горячий цикл стирки.

Это подразумевает выбор высокого цикла стирки, доступной для вашей машины, и добавление в барабан машины специального моющего средства или белого уксуса. После завершения горячего цикла извлеките ящик для стиральных средств и промойте его теплой водой с мылом в кухонной раковине.

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Обязательно пройдитесь во все уголки с помощью старой зубной щетки, чтобы отчистить плесень или остатки умягчителя. Влажной тканью, смоченной в теплой мыльной воде, также протрите внутреннюю часть ящика, где легко может появиться плесень.

Затем очистите барабан тканью, обязательно покрывая всю поверхность, чтобы собрать любые остатки. Следующий – резиновый уплотнитель. Осторожно проверьте рукой, нет ли мусора внутри резиновой полости.

Сюда входят мелкие деньги, пуговицы, заколки для волос и волос. Затем просто протрите влажной тканью как снаружи, так и внутри.

Чтобы завершить техническую очистку, запустите еще один цикл горячей стирки без какого-либо моющего средства или чистящего раствора.

Напомним, что одно недорогое домашнее средство поможет избавиться от неприглядных полос и разводов, которые образуются на стекле.

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