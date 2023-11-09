Специалисты объяснили, как сушить полотенца, чтобы предотвратить размножение бактерий

Высушить полотенца зимой может быть достаточно сложно, из-за чего они начинают неприятно пахнуть. Эксперт поделился, как избежать влажных полотенец, которые могут привести к накоплению опасных бактерий.

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Джон Лоулесс из Big Bathroom Shop подчеркнул, что нельзя оставлять полотенца в ванной, ведь это может серьезно увеличить риск развития опасных бактерий. Об этом сообщает Express.co.uk.

Также стоит отметить, что любой запах указывает на бактерии нездорового типа. Однако распространение бактерий можно легко избежать.

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Совет состоит в том, чтобы проветривать полотенце после каждого использования в хорошо проветриваемой комнате. Это можно делать примерно два-три раза между каждой стиркой.

Если в ванной комнате нет вентилятора или надлежащего отопления, рекомендуется использовать большое просторное место, чтобы развесить полотенца для высыхания.

Если полотенца начинают пахнуть влагой, это легко поправить с помощью белого уксуса в стиральной машине. Белый уксус также поможет удалить любые остатки моющего средства, помогая сохранить их более мягкими надолго.

Напомним, мы рассказали о полезных приемах, которые облегчат мытье полов и помогут сэкономить средства.

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