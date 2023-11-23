Специалисты объяснили, как ухаживать за орхидеей, чтобы она расцвела весной

Орхидеи популярны как подарки, однако ухаживать за ними не всегда легко. Эксперты поделились основными советами, как обеспечить, чтобы растение расцвело весной.

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Существуют разные виды орхидей, хотя орхидея моли идеально подходит для начинающих. Простые шаги помогут растению подготовиться к весне, сообщает Express.co.uk.

Обрезка орхидеи может не только помочь ей дольше прослужить и больше цвести, но и обеспечит удаление мертвых и больных листьев. Чтобы получить здоровые зеленые колосья, найдите узел под самым низким налетом и обрежьте на один дюйм чуть выше этого узла.

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Правильный полив орхидеи жизненно важен для того, чтобы она оставалась здоровой. Орхидеи восприимчивы к корневой гнили, поэтому они со временем погибнут, если им разрешить сидеть во влажной смеси для горшков.

Зимой полива раз в 10 дней обычно достаточно. Орхидеи могут выиграть от запотевания, особенно в зимние месяцы, когда включено центральное отопление.

Это может помочь повысить влажность, а также предотвратить обычное переувлажнение. Эксперты рекомендуют использовать водопроводную воду для увлажнения орхидеи, но обязательно комнатной температуры.

Напомним, что в большинстве своем комнатные растения вполне безопасны, но некоторые из них – токсичны для детей и животных. Токсическими могут быть листья, сок или луковицы.

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