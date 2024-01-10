Специалисты объяснили, какая температура стирки для полотенец уничтожит бактерии и грибок

Коросту вызывает клещ, который поражает кожу человека и распространяется при тесном физическом контакте, а иногда из-за загрязненной одежды. Регулярная стирка полотенец для ванной комнаты важна для поддержания чистоты и снижения риска инфекций.

Видео дня

Полотенца имеют тенденцию накапливать влагу, создавая среду, благоприятную для развития бактерий и грибков. Эксперты рекомендуют стирать полотенца после каждых трех-четырех использований, сообщает Express.co.uk.

Важно не перегружать стиральную машину во время стирки. Попытайтесь использовать немного меньше моющего средства, чем обычно, поскольку когда полотенца переполнены моющим средством, они становятся жесткими и царапаются.

Читайте также: Как стирать полотенца, чтобы они оставались мягкими: полезные советы

Для полотенец оптимальная температура стирки составляет от 30 до 40°C. Теплая вода лучше поглощает моющее средство, оставляя на полотенцах меньше химических веществ. Стирка полотенец при более высоких температурах является самым эффективным способом избавиться от микробов, впрочем, 30 или 40 градусов все равно уничтожат большинство бактерий.

Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !