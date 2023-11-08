Специалисты объяснили, какой должна быть температура дома, чтобы не росла плесень

Зимой из-за перепадов температуры и чрезмерной влаги в домах может расти плесень. Низкая температура в сочетании с теплом в помещении может привести к избытку влаги в воздухе.

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Однако эксперты назвали методы, которые помогут избежать образования плесени. Об этом сообщает Express.co.uk.

Наличие вентиляционных отверстий может помочь распределить поток воздуха и снизить влажность. По словам эксперта, это может помочь улучшить циркуляцию воздуха и удалить любую лишнюю влагу.

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Чтобы предотвратить вспышку плесени, специалисты рекомендуют поддерживать температуру от 17 до 19 градусов. Плесень легко растет в холодных помещениях, страдающих высокой влажностью.

Смесь белого уксуса и дистиллированной белой воды может помочь избавиться от плесени, которая уже начала образовываться. В свою очередь пищевая сода естественным образом поглощает избыток влаги вокруг нее, что делает ее отличным вариантом для предупреждения плесени.

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