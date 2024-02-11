Специалисты объяснили, почему коты не брезгуют пить воду из унитаза, а воду из миски игнорируют

Кошки отличаются своими удивительными привычками. Среди них и привычка пить воду из крана или вообще из унитаза.

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Специалисты определяют основные причины этой необычной привычки. Оказывается, что для животных привлекательна свежая, холодная вода, которая всегда доступна в унитазе. В сравнении с водой в миске, которую владельцы моют реже, вода в унитазе остается прохладной и чистой благодаря постоянному смыванию.

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Можно ли котам пить воду из унитаза

Исследования указывают на то, что вода из унитаза, как правило, не опасна в большинстве случаев, поскольку ее бактериальный состав включает в себя фекальные и другие микроорганизмы. Несмотря на это, некоторые химические вещества в чистящих средствах унитаза могут быть токсичными для животных.

Владельцам рекомендуется сделать все возможное, чтобы закрыть животному доступ к унитазу, или если такой возможности нет, то отказаться от чистки унитаза химией, используя соду и уксус.

Чтобы защитить своих пушистых друзей от возможных опасностей, владельцы могут установить ограничители, держащие крышку унитаза закрытой. Также важно следить, чтобы животным всегда была доступна свежая питьевая вода, особенно в жаркие периоды.

Как отучить кота пить из унитаза

Туалет должен быть закрыт. А кошачью миску с водой держите подальше от кошачьей еды и лотка. Еда воспринимается котами как мертвое животное, а пить у мертвого животного не очень хорошая идея. Что касается лотка, ваша кошка не любит пить у своего туалета.

Тип лоханки также может повлиять на решение кошки избегать ее. Избегайте узких и глубоких емкостей для кошачьей воды.

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