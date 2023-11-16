Специалисты объяснили, поможет ли покраска радиаторов в черный цвет экономить тепло

Осенью в период холодов население Украины тратит все больше денег на оплату счетов. Некоторые пытаются экономить благодаря лайфхакам, позволяющим меньше потреблять газа и электричества.

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Существует утверждение, что радиаторы отопления, если их окрасить в черный цвет, будут выделять больше тепла и в доме станет теплее. Однако повлияет ли черная краска на работу батарей отопления, разбирались специалисты Efergy Pro.

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По словам ведущих экспертов по энергетике, электрические обогреватели являются одним из самых дорогих видов отопления. Как правило, самый дешевый способ – использование эффективной газовой системы центрального отопления с полным набором термостатических радиаторных клапанов, комнатного термостата и таймера.

"Лучше иметь как можно больше элементов управления, чтобы вы сами решали, как будет отапливать ваш дом. Комнатный термостат экономит в среднем около 10% в год", — говорят специалисты.

Что касается покраски радиаторов в черный цвет или размещения за ними светоотражающих панелей, эксперты говорят, что этот способ не работает.

"Что касается покраски радиаторов в черный цвет, то ответ – нет. Лучше всего, чтобы они были стандартными белыми, хотя разница небольшая. Гораздо важнее утеплить стены, чтобы предотвратить утечку тепла из дома вообще", – добавили специалисты.

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Строительный эксперт и ведущий Fix Radio Клайв Холланд соглашается, что это миф. В комментарии Metro.co.uk он сказал, что этот метод вряд ли будет иметь большое значение.

"Если вы находитесь на улице и красите металл в черный цвет, то на солнце он лучше сохраняет тепло", - сказал он. Эксперт пояснил, что радиаторы преимущественно расположены внутри, они не смогут лучше удерживать производимое тепло.

"Тепло поступает внутрь радиаторов, тепло не наружное, поэтому окрашивание в черный цвет, по моему мнению, это абсолютный миф и не поможет вам сэкономить энергию", – резюмировал Клайв Холланд.

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