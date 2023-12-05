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Специалисты поделились рецептом домашнего спрея, быстро разглаживающего складки на одежде

Анастасия Крыщук

Специалисты поделились рецептом домашнего спрея, быстро разглаживающего складки на одежде

Один из лучших способов избавиться от складок на одежде без утюга – это предотвратить их появление. Они возникают, если одежда некоторое время хранилась или если ее неправильно положили на хранение.

К счастью, есть эффективный способ избавиться от складок без использования утюга. Для этого понадобится самодельный спрей из доступных составляющих, сообщает Express.co.uk.

Для этого понадобится одна чашка воды, половина столовой ложки белого уксуса и половина чайной ложки кондиционера для волос. Кондиционер расслабляет волокна в одежде, позволяя складкам волшебным образом разглаживаться.

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Первый шаг – смешать все вышеперечисленные ингредиенты в бутылке с распылителем и встряхнуть. Важно взболтать раствор, поскольку кондиционер обладает свойством отделяться.

Затем разбрызгайте спрей на одежду. После просто потяните ткань и разгладьте складки. Дайте одежде высохнуть на воздухе, и после высыхания складки должны исчезнуть.

Напомним, мы уже писали, как стирать разные виды тканей.

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