Специалисты поделились рецептом домашнего спрея, быстро разглаживающего складки на одежде

Один из лучших способов избавиться от складок на одежде без утюга – это предотвратить их появление. Они возникают, если одежда некоторое время хранилась или если ее неправильно положили на хранение.

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К счастью, есть эффективный способ избавиться от складок без использования утюга. Для этого понадобится самодельный спрей из доступных составляющих, сообщает Express.co.uk.

Для этого понадобится одна чашка воды, половина столовой ложки белого уксуса и половина чайной ложки кондиционера для волос. Кондиционер расслабляет волокна в одежде, позволяя складкам волшебным образом разглаживаться.

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Первый шаг – смешать все вышеперечисленные ингредиенты в бутылке с распылителем и встряхнуть. Важно взболтать раствор, поскольку кондиционер обладает свойством отделяться.

Затем разбрызгайте спрей на одежду. После просто потяните ткань и разгладьте складки. Дайте одежде высохнуть на воздухе, и после высыхания складки должны исчезнуть.

Напомним, мы уже писали, как стирать разные виды тканей.

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