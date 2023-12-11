Специалисты поделились рецептом простых и питательных домашних чипсов

Многие фирменные чипсы, купленные в магазине, имеют высокое содержание калорий, жира и соли, поэтому они не всегда очень питательны. Однако можно приготовить полезный аналог самостоятельно.

Видео дня

Свекла и батат принадлежат к семейству корнеплодов. Это очень универсальные овощи, но они очень вкусные, запеченные в чипсах, сообщает Express.co.uk.

Это беспроигрышная закуска, которая совсем не требует времени и очень вкусна. Запекание свеклы и батата придает им сытный хруст.

Читайте также: Как приготовить нежные ленивые вареники

Рецепт рассчитан на четыре человека, приготовление занимает всего 15-20 минут. Для него понадобятся:

две свеклы;

один батат;

две столовые ложки подсолнечного масла;

половина чайной ложки кайенского перца;

соль.

Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Возьмите острый нож и тонко нарежьте свеклу и батат. Обсушите их, смешайте с подсолнечным маслом и кайенским перцем.

Выложите овощи на противень, слегка смазанный маслом, и запекайте 10-15 минут. Переверните их и запекайте еще пять минут или пока они не станут хрустящими. Переложите их на решетку для охлаждения.

Советуем также обратить внимание на рецепт тоста с яйцами и лисичками.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !