Специалисты поделились рецептом простых и питательных домашних чипсов
Многие фирменные чипсы, купленные в магазине, имеют высокое содержание калорий, жира и соли, поэтому они не всегда очень питательны. Однако можно приготовить полезный аналог самостоятельно.
Свекла и батат принадлежат к семейству корнеплодов. Это очень универсальные овощи, но они очень вкусные, запеченные в чипсах, сообщает Express.co.uk.
Это беспроигрышная закуска, которая совсем не требует времени и очень вкусна. Запекание свеклы и батата придает им сытный хруст.
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Рецепт рассчитан на четыре человека, приготовление занимает всего 15-20 минут. Для него понадобятся:
- две свеклы;
- один батат;
- две столовые ложки подсолнечного масла;
- половина чайной ложки кайенского перца;
- соль.
Разогрейте духовой шкаф до 200°C. Возьмите острый нож и тонко нарежьте свеклу и батат. Обсушите их, смешайте с подсолнечным маслом и кайенским перцем.
Выложите овощи на противень, слегка смазанный маслом, и запекайте 10-15 минут. Переверните их и запекайте еще пять минут или пока они не станут хрустящими. Переложите их на решетку для охлаждения.
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