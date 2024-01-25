Специалисты подсказали, как дешево сделать жесткие полотенца снова мягкими

Полотенца часто становятся грубыми после нескольких циклов стирки. Особенно часто это происходит после использования сушилки.

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Полотенца могут стать шероховатыми по нескольким причинам, в том числе из-за использования слишком большого количества моющего средства или смягчителя ткани, которые могут оставить остатки на вещи. Об этом сообщает Express.co.uk.

К счастью, есть много способов сохранить полотенца красивыми и мягкими. Для этого следует заменить смягчитель на белый уксус.

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Дешевый белый уксус творит чудеса с полотенцами и бельем, отбеливает и удаляет остатки стирального порошка. Белый уксус не следует использовать всякий раз, когда вы стирали полотенца, а это каждые три дня, по словам экспертов.

Используйте его каждые шесть недель или около того, чтобы вернуть жизнь грубым полотенцам. Кроме использования белого уксуса, полотенца должны высохнуть на воздухе. Это помогает поддерживать целостность ткани и сохраняет ваши полотенца мягкими и свежими.

Напомним, что регулярная стирка полотенец необходима также и для сохранения нашего здоровья. UAportal подготовил советы, как правильно ухаживать за полотенцем.

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